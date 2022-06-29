Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق في محال تجارية جنوب شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الصحة تؤكد جهوزية مؤسساتها لمواجهة "الكوليرا" وتوجه دعوة للمواطنين

محليات

2022-06-29 | 09:27
الصحة تؤكد جهوزية مؤسساتها لمواجهة "الكوليرا" وتوجه دعوة للمواطنين
2,531 مشاهدة

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الأربعاء، ان الوزارة ومؤسساتها الصحية لديها الاستعدادات والجهوزية الكاملة للتعامل مع الحالات الوبائية ومن بينها مرض الكوليرا، موجها دعوة الى المواطنين بشأن الوقاية من انتشار المرض.

وقال البدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك لجنة دائمة تتابع حالات الاسهال الوبائي وانواعها وأنماطها واعدادها في بغداد والمحافظات وهي لجنة مركزية في مقر وزارة الصحة ولديها لجان فرعية في كل محافظة وتعمل على إجراء اجتماعات دورية لتقييم الوضع"، مبينا ان "الكوليرا هي نوع من انواع الاسهال الوبائي وليست جميعها تعتبر كوليرا بالضرورة".

واضاف، ان "توفير العلاجات والمستلزمات الطبية والسعات السريرية للتعامل مع أي متغير وبائي هو من السياقات الثابتة وهنالك جاهزية في جميع المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الوبائية وفي كل مؤسسة صحية هنالك ردهات خاصة للحالات الوبائية المؤكدة لتلقي العلاج او التي يشتبه باصابتها الى حين استكمال التشخيص لنوع الاصابة"، لافتا الى انه "ورغم ارتفاع أعداد الإصابات بمرض الكوليرا فاننا نؤكد على ان المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذه الحالات والزيادة في اعدادها وهنالك خبرة كبيرة في التعامل معه على اعتبار انه مرض ليس جديدا بل متوطن في منطقة الشرق الاوسط منذ فترات طويلة".

وتابع انه "من خلال التطور في مجالات الطب فإن التعامل مع هذا المرض يكون بشكل سهل من خلال توفير السوائل والكثير من الحالات لا تحتاج الى تدخل طبي بل يتم الاكتفاء بتناول السوائل الفموية لمنع تفاقم الحالة باستثناء بعض الحالات التي تكون من الفئات الهشة من كبار السن او الاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة فقد تحصل لديهم مضاعفات ومنها حالات نادرة قد تصل الى الوفاة كما حصل مع شخص مسن ويعاني من مشاكل صحية في محافظة كركوك"، موضحا ان "نفس هذه الخصوصية من التعامل مع الفئات الهشة نراها في أمراض أخرى كالحمى النزفية وكورونا".

وبين البدر، ان "مرض الكوليرا ينتقل من خلال الشراب والطعام الملوث، بالتالي فان المواطنين عليهم الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين خصوصا قبل وبعد تناول الطعام وبعد دخول الحمامات اضافة الى غسل الفواكه والخضر جيدا قبل تناولها مع ضمان سلامة مياه الشرب".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:23 | 2022-06-29 14:23
14:16 | 2022-06-29 14:16
13:42 | 2022-06-29 13:42
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.