النزاهة: استقدام مدير عام لاضراره المال العام بــ 1,4 مليار دينار

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت امر استقدام بحق مدير عام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة الاعاقة والاحتياجات الخاصة؛ لثبوت احداثه الضررعمدا بالمال العام".واضافت ان "المدير العام ارتكب مخالفات في شراء قطعة ارض مشيد عليها (سينما) من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي المساهمة في الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية وتسديد سعر شرائها البالغ(1,400,000,000) مليار دينار دون اتمام اجراءات نقل ملكيتها، الامر الذي ادى الى الحاق الضرر بالمال العام".واوضحت الدائرة ان "المحكمة اصدرت امر الاستقدام بحق المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن شخصين اخرين في نفس القضية وفق حكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع ايقاع الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم ومنع سفرهم؛ كون الجريمة واقعة على المال العام".