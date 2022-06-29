اندلاع حريق في محال تجارية جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع حريق في محال تجارية جنوب شرقي بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية بالقرب من بوابة مجمع بسماية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق".