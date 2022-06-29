الوقف السني في العراق يعلن موعد عيد الأضحى

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الخميس الموافق 30 / 6 / 2022 هو أول أيام غرة شهر ذو الحجة للعام الحالي 1443هـ".وأضاف البيان، أنه "سيكون يوم السبت الموافق 9 تموز هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى".وكان قد حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك.وقال المكتب في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر ذي القعدة الحرام ويوم الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٣ للهجرة".وبذلك يكون يوم الأحد المصادف 10 تموز عيد الأضحى المبارك.