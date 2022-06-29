التربية تقرر اعادة العمل بنظام "الإعفاء الفردي" اعتباراً من هذا الموعد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هيئة الرأي التي يترأسها وزير التربية علي حميد الدليمي قررت في جلسة اليوم الأربعاء، على اعادة العمل بنظامي "الإعفاء الفردي والسعي السنوي" اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2022 – 2023، وذلك بحضور القيادات العليا في الوزارة".وبحث رئيس واعضاء هيئة الرأي، وفق البيان، "عدد من المواضيع التي تخص الجانب التربوي والتعليمي ، وكان من ضمنها التطرق الى أهم الاستعدادات اللازمة والواجب توفرها لإنجاح الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي واستعراض الاساليب الخاصة للنهوض بواقع التعليم المهني ومعاهد الفنون الجميلة فضلاً عن دعم مدارس الموهوبين لتكون وزارة التربية حاضنة للابتكار والابداع العلمي والفكري".واكد وزير التربية ، "حرص الوزارة على مستقبل الطلبة الدراسي، وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية".