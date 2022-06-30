العمل والاتصالات تطلقان منصة "التوظيف الوطني"

السومرية نيوز – بغداد

تستعدّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة لإطلاق مشروع منصة التوظيف الوطني التي تستهدف الشباب العاطلين والخريجين وذوي الإعاقة والنساء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومنظمة العمل الدوليَّة.



وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي للصحيفة الرسمية، إنَّ "مشروع منصة التوظيف الوطني يهتم بالقطاع الخاص ويستهدف الشباب الباحثين عن العمل والخريجين وذوي الإعاقة من الأشخاص القادرين على العمل والنساء أيضاً، إلى جانب أنه سيوفر منصة تفاعلية إلكترونية تربط بيانات العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني وباقي دوائر الدولة".

وأضافت أنَّ "الوزارة تشجع على هكذا مبادرات وستقدم الدعم والتعاون اللازمين للمشروع عن طريق تزويده بأسماء الباحثين عن عمل من جميع الفئات والمراحل الدراسية، والمستفيدين من الخريجين من قاعدة بيانات الوزارة لمنحهم فرصة عمل واستبعادهم من نظام الحماية الاجتماعية".

وأشارت الجلبي إلى أنَّ "هذا المشروع سينفذ بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنظمة العمل الدولية وسينطلق قريباً لغرض منح فرص حقيقية للباحثين عن العمل".