الاتصالات تحسم الجدل حول قطع الانترنت خلال الامتحانات الوزارية

السومرية نيوز – بغداد

حسمت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، الجدل حول وجــود توجه لقطع خدمة الانترنت خــلال الامتحانــات الوزارية الخاصة بمرحلــة الســادس الإعــدادي للعــام الدراسي 2021 – 2022.



وقــال المتحــدث الرســمي باســم الــوزارة رعد المشــهداني في تصريح للصحيفة الرسمية، إنه "لم يــرد أي كتاب او مخاطبات رســمية من جهة عليا أو وجود تنسيق بهذا الشــأن في الوقت الحالــي، مضيفاً أنه في حــال وجود هكــذا مخاطبات، فســيتم الإفصاح عنها، لكــون الوزارة تعمل علــى تنفيذ القرارات الصــادرة من الجهات العليــا بما يخدم مصلحة البلد".

وكانت لجنة التربية النيابية قد أوصت الأســبوع الماضي، بقطع خدمة الانترنت خلال مدة انعقاد امتحانات الســادس الإعدادي بدوره الأول للعام الدراسي الحالي.

من جانبه بين مديــر عام تربية الرصافة الثالثة حســين علي ناصر وفقاً للصحيفة، أنه "تم اســتكمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانــات الوزاريــة لمرحلــة الإعداديــة، المتضمنــة تهيئة المراقبين والتنســيق مع التعليم العالي لإجــراء امتحانات الطلبة في الجامعات، والطالبــات فــي المــدارس بحســب الرقعــة الجغرافية لمحل سكن الطلبة، اذ راعت المديرية توزيــع الطلبــة بين المراكــز الامتحانيــة من كلا الجنســين قرب المركز الامتحانــي وعدم بعدها عن محل سكنهم".