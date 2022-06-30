التربية تعلن بدء العطلة الصيفية "للهيئات التعليمية والتدريسية" اعتباراً من هذا الموعد

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان ، ينص على بدأ العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية اعتباراً من اليوم الأول لشهر تموز لسنة 2022".وأضاف البيان، ان "القرار جاء استناداً الى النظام الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية ".