الموارد تطمئن بشأن الحصة المائية للخطة الزراعية الحالية: مؤمنة بالكامل

وذكرت وزارة الموارد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأجتماع ضم المستشار الفني للوزارة وعدد من المديرين العامين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".وقال وزير الموارد وفق البيان، إن "سدة الهندية تعد من أهم منظومات التوزيع والسيطرة على نهر الفرات كونها تساهم بتوزيع الإطلاقات المائية إلى محافظات الفرات الأوسط".وأضاف الوزير، أن "الحصة المائية للخطة الزراعية الحالية ومحطات الإسالة مؤمنة بالكامل وأن الوزارة حريصة على إيصال الحصص المائية إلى جميع المحافظات وبعدالة".وبين، أن "التجاوزات بمختلف أنواعها تؤثر على الحصة المائية لمحافظات الذنائب"، داعياً الجميع إلى "التعاون لتجاوز الشحة المائية التي تمر بها البلاد".وأشار الوزير إلى أن "ملاكات الوزارة في عموم البلاد تبذل جهود إستثنائية لإيصال المياه الى جميع المستحقين وبعدالة".