النزاهـة تستقدم مديراً عاماً أسبق في نينوى - عاجل

وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة ببيان في حديثها عن أمر الاستقدام ورد للسومرية نيوز، بأَّنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام الأسبق لتربية نينوى؛على خلفيَّة قيامها باختيارالدعوى المُباشرة عند إحالة عقدٍ خاصٍّ بتجهيز السيَّارات إلى إحدى الشركات، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمة خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)".وأوضحت الدائرة، بأن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل".يشار إلى أنَّ هيئة النزاهة سبق وأن أعلنت خلال العام الحالي عن استقدام عددٍ من المسؤولين في محافظة نينوى، من بينهم رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق والنائب الأول لمُحافظ نينوى وقائممقام قضاء الموصل السابق، وفق ما جاء في البيان.