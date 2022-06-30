التربية تحدد مراكز اختبار الطلبة المتقدمين على نظام التسريع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اختبار طلبة الصف الثاني المتوسط سيكون في بناية ( ثانوية المتميزات ) الواقعة في شارع فلسطين بجانب نادي الشباب الرياضي وخلف محطة تعبئة وقود المهندسين، اما اختبار طلبة الصف الخامس الاعدادي (الاحيائي والتطبيقي) سيكون في بناية (مدرسة مار يوحنا الحبيب) الواقعة في شارع فلسطين بالقرب من ساحة بيروت بجانب ثانوية 14 تموز للبنات".واضافت ان "الامتحان يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق الـ6 من شهر تموز المقبل لعام 2022 ".