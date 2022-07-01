حريق داخل منزل في كربلاء والدفاع المدني تنقذ طفلة وامرأة مسنة (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "أنقذت طفلة وامرأة مسنة بعد تعرضهن للاختناق اثر احتراق دار سكن في منطقة حي الجاهز بسوق البصرة".وأضاف البيان، أن مفارز المديرية في مركز رتل الطوارئ، "تمكنت من إخراج الطفلة والمرأة من داخل الدار وإجراء الاسعافات الاوليه نتيجة تعرضهم للاختناق ونقلهم إلى مكان آمن، وإخماد النيران المندلعة في غرفة بالطابق الثاني من الدار بكل مهنية وبوقت قياسي، وحدّت من توسعها وانتشارها من دون اي اضرار بشرية".وأشار البيان إلى أن "سبب الحادث سيُحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".