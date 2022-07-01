اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات منتجي بذور "الرتب العليا" للحنطة

وذكرة الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شركة ما بين النهرين العامة للبذور باشرت بصرف كافة المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين من منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة بكامل المبالغ وبنسبة صرف ١٠٠% للموسم الزراعي ٢٠٢١، وحسب اسبقية التسويق بالتواريخ للمعاملات الموجودة في المواقع".ودعت الوزارة، "الفلاحين ومنتجي بذور الحنطة المسوقين لمحاصيلهم ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة التوجه الى مواقع شركة ما بين النهرين العامة للبذور ومعامل القطاع الخاص التابعة لها لاستلام مستحقاتهم المالية من اصحاب العلاقة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية".