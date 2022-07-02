8 حرائق يومياً في كربلاء.. والمحال المخالفة قرب الحرمين تنتظر الردع

هذه الأرقام، كشفها مدير القسم الفني بمديرية الدفاع المدني في كربلاء، العميد سعد إسماعيل، وعززها بأرقام تخص المحال والفنادق المخالفة لشروط السلامة في عموم المحافظة، وخصوصاً تلك القريبة من العتبتين الحسينية والعباسية.وتستقبل محافظة كربلاء مئات الزوار أسبوعياً، وتصل إلى الملايين في المناسبات الدينية، بينهم أجانب من مختلف الدول، لتكون من أكثر المحافظات العراقية، استقطاباً للسياح الأجانب، بسبب قدسيتها الدينية، بوجود مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس.ويقول العميد إسماعيل، في حديثه لـ السومرية نيوز، إن "محافظة كربلاء سجّلت أكثر من 1600 حادث حريق اندلعت بمناطق مختلفة من المحافظة، خلال ستة أشهر من العام الحالي".وأوضح، أن "السبب بتسجيل هذه الحصيلة، هو عدم التزام بعض أصحاب المحال والفنادق بتطبيق إجراءات السلامة واستمرارهم باستخدام مواد غير آمنة تساعد على حدوث الحرائق، وخاصة المدينة القديمة، وتمت إحالة 900 مشروع ومحال وفنادق مخالفة إلى المحاكم القضائية لمحاسبتهم".والمدينة القديمة معروفة في محافظة كربلاء، أنها القريبة من مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس، وتشهد زخماً كثيراً على طوال الأسبوع، بسبب المحال والفنادق والمطاعم الموجودة بالمنطقة المذكورة، وكان لها النصيب الأكبر بالمحال المخالفة.وشكى مواطنون كثر مما وصفوه بـ "ضعف" الإجراءات المطبقة بحق المخالفين، وهو ما قالهالمواطن فارس الحسناوي، الذي شدد على "ضرورة محاسبة المخالفين بين فترة وأخرى".وأضاف الحسناوي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الجهات المعنية عليها أن تكون جادة بمحاسبة المخالفين، وعدم التهاون معهم، بسبب مما تسجله كربلاء من أرقام مخيفة تؤشر زيادة نسبة الحرائق في المحافظة".أما حسين الشمري، وهو مواطن آخر من كربلاء، فقد قال إن "الحكومة التنفيذية في المحافظة لا تفرض رقابة وقوانين رادعة بحق أصحاب المحال والفنادق، وخاصة في مركز المدينة القديمة القريبة على منطقة بين الحرمين، وهناك مخالفات واضحة".