محافظ بغداد يعلق على زيادة حصة "الكاز" لأصحاب المولدات الأهلية

وقال العطا في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية: "ناقشنا موضوعاً مهماً يمس حياة المواطن في عموم البلاد، يتعلق بتشغيل المولدات وحصصهم من الكاز"، مشيراً إلى أن "الاجتماع تناول وضع معالجات للازمة التي مست أغلب محافظات العراق".وأضاف: "تم التأكيد على توفير كمية الوقود كافية لأصحاب المولدات بنوعيهم من المجازين وغير المجازين".وبيّن أن "الارتفاع الحاصل في اسعار الكاز والتي باتت الف دينار للتر، اصبح الموضوع يشكل عبئا يثقل كاهل أصحاب المولدات".وأكد، أن "هناك خطة لزيادة تجهيز اصحاب المولدات بالكاز يتضمن منح 40 لترا لكل كيفي الى اصحاب المولدات، بدل 30 لترا لتخفيف الثقل عليهم لتوفير الكهرباء للمواطن".وتابع: "سيكون هناك مخطط لمنح أصحاب المولدات غير المرخصة حصة من الكاز تصل الى 10 لترات لكل كيفي وبأسعار مدعومة".وأكمل: "سنعمل على حصر نقل كميات المشتقات النفطية بين المحافظات بمساندة من القوات الامنية لمنع عمليات البيع غير المشروع والتهريب وتحقيق اكتفاء ذاتي لكل محافظة".