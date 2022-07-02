محافظ ذي قار يصدر بياناً بشأن "مصير" الناشط سجاد العراقي – عاجل

وقال حسين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محافظة ذي قار/ اللجنة الأمنية العليا تنفي وبعد التواصل مع الدوائر الأمنية المختصة بموضوع قضية الناشط سجاد العراقي صدور أي تقرير عن مصيره من أية جهة كانت".وتابع: "ننفي ما ذكر حول مقتله أو مصيره حالياً، وندعو من الله تعالى عودته سالماً إلى ذويه"، مضيفاً: "نرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة".