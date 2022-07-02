حجاج عراقيون: موسم الحجاج الحالي رائع والخدمات ممتازة

وبحسب مقطع مصور نشرته هيئة الحج والعمرة، وأطلعت عليه السومرية نيوز، قال حجاج عراقيون، إن "السكن جيد ونظيف وأن جميع الشروط الصحية متوفرة".واعتبروا موسم الحج الحالي "جيد جداً ورائع والخدمات ممتازة"، مشيرين إلى أن الترحيب كان مثالياً.والأسبوع الماضي، أكد وكيل وزارة الحج السعودية، محمد عبد الرحمن البيجاوي، أن العراق يعد في المرتبة الأولى بين بعثات الدول الإسلامية من حيث تقديم الخدمات المثلى للحجيج.