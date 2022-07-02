أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق داخل معمل لزيوت السيارات في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل معمل لزيوت السيارات ضمن منطقة جرف النداف في بغداد".



وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحادث".

