الزيدي يحذر من تمزيق العراق "وجعله يقفز من حرب إلى حرب"

وقال الزيدي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "أبطال الكيبورد وفرسان المواقع الوهمية قطيع الجهل وتربية التطرف الاعمى، أبواق الفتنة وصوت الرعونة، تخدمون الصهيوني والأمريكي من حيث لا تعلمون، لأنكم تعملون على شق الصف الوطني، وتزرعون الحقد والضغينة بين أبناء الدين الواحد والبلد الواحد، وتدفعون بالعراق إلى الهاوية وتستدرجون الشعب إلى فوضى الغرض منها إضعاف العراق وتمزيقه وجعله يقفز من حرب إلى حرب ومن فتنة إلى أخرى".وأتم، "فهل يعي اولئك ما هم فاعلون؟".