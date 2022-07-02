مكتب الصدر يكرم محافظي كربلاء والأنبار وميسان والبصرة

كرم المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، محافظي كربلاء والأنبار وميسان والبصرة.

وقال المكتب في بيان، إنه "بتوجيه من السيد مقتدى الصدر استقبل المكتب الخاص محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي ومحافظ البصرة أسعد العيداني ومحافظ ميسان علي دواي اليوم السبت 2 تموز 2022 وذلك تثميناً لجهودهم الحثيثة لما يقدموه من خدمات لمحافظاتهم العزيزة".

وتمنى المكتب "لهم دوام التوفيق والاستمرار في عطائهم، وأن يكون ذلك دافعاً وحافزاً الى مسؤولي المحافظات الأخرى للقيام بواجباتهم وبذل المزيد من أجل تقديم الخدمة للمواطنين".