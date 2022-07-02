ذي قار تعلن إنجاز تثبيت جميع موظفي العقود (وثائق)

اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم السبت، الانتهاء من اجراءات تثبيت جميع موظفي العقود ممن لديهم خدمة سنتين فاكثر في دوائر فك الارتباط في المحافظة.
وقال الغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "إجراءات التثبيت شملت 5485 موظفا من العقود موزعين بواقع 2005 موظفين في بلديات ذي قار ، و 1411 موظفا في بلدية الناصرية ، و 1206 موظفين في دائرة الماء ، و 852 موظفا في مديرية المجاري ، وستة موظفين في هيئة الاستثمار ، وخمسة في مديرية الزراعة".
وبين، ان "جميع كتب المصادقة احيلت الى وزارة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم بشكل رسمي مع بيان ان دوائرنا قادرة على تأمين رواتبهم الشهرية وفقا لنسبة الصرف 1/12 من موازنة العام 2021".