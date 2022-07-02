بالفيديو.. هكذا استقبل الحجاج رئيس بعثة الحج العراقية

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن استقبل حجاج العراق رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي في الديار المقدسة.

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