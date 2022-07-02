أمين بغداد يعلن إكتمال تطوير شارع 14 تموز

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، السبت، عن إكتمال تطوير شارع 14 تموز بطول 4 كم.



ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال جولة ميدانية مسائية له للاشراف على الاعمال النهائية للمشروع وادخاله الخدمة بكامل طاقته الاستيعابية، إنه "سبق ان شرعت امانة بغداد بتطوير طريق 14 تموز من ساحة عدن لغاية بوابة بغداد وتم انجاز اكساء الطبقة التعديلية واليوم نشرف على اكساء المقطع الاخير من الشارع بالطبقة النهائية".

وأضاف أن "هذا الطريق يعد من اهم الشوارع في العاصمة كونه المدخل الشمالي لمدينة بغداد باتجاه ساحة عدن"، مشيراً الى أنه "بعد اكمال اعمال الاكساء هناك اعمال تأثيث وتخطيط للشارع بالعلامات المرورية من قبل دائرة المشاريع الى جانب جهود دائرة بلدية الكاظمية من خلال الاعمال الزراعية والتنظيف ونصب الانارة وتطوير ساحة مالك الاشتر".

وتابع "اليوم ستنتهي الاعمال النهائية وسيفتح الشارع امام حركة السير والمرور وسيدخل الخدمة"، معتبراً أن "هذا الشارع يعد انطلاقة لاكساء باقي الشوارع التي شرعت بتنفيذها امانة بغداد لغرض انجازها وادخالها الخدمة".