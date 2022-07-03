اندلاع حريق كبير في خور الزبير بالبصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير في خور الزبير بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريق كبير اندلع في احدى المعامل بخور الزبير في محافظة البصرة".