توضيح جديد من مجلس الخدمة بشأن الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا

السومرية نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الاحد، وفدا من ممثلي حملة الشهادات العليا لحقوق الانسان والحريات العامة من خريجي كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى.

وقال اعلام مجلس الخدمة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خلال اللقاء جرى طرح ما يعاني منه خريجي هذه الشريحة من عدم وجود تخصصهم النادر والحديث في الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة مما سيحرمهم من المنافسة على التعيينات على حسب تعبيرهم".

وبحسب البيان، اكد التميمي ان "المجلس عازم على مفاتحة الوزارات من هي بحاجة الى التخصص لاستحداث الدرجات الوظيفية بأسرع وقت ممكن لمشمولهم بالتعيينات مستقبلا حفاظا على حقوقهم اسوة بالتخصصات الاخرى"، مؤكدا ان "المجلس سيبذل قصارى جهده لإنصاف هذه الشريحة من الخريجين والاستفادة من هذا التخصص خدمة للعراق".

وفي السياق نفسه، استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، وفداً من ممثلي العقود وجرى خلال اللقاء مناقشة قرار تثبيت أصحاب العقود ممن لديهم خدمة لا تقل عن سنتين فأكثر وفق ما جاء في قانون الأمن الغذائي، كما وتم مناقشة الآلية المتبعة في التثبيت من قبل المجلس.

وقال التميمي ان "الخدمة الاتحادي حريص على تنفيذ ما ورد في القانون حال وصول التعليمات من المالية لتنفيذها"