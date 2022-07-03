لهذا السبب.. البيئة تنذر عدد من الشركات النفطية الاجنبية العاملة في حقول الجنوب

مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، ملزمة بمعالجةِ الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجةِ التلوث النفطي الناجم عن هذه العملياتِ لأجلِ تخفيض مستوى التلوث".واضاف الموسوي ان "مديرية بيئة البصرة ابلغت عدد من الشركات النفطية الاجنبية بضرورة ازالة المخالفات البيئية لما لها من اثار سلبية على البيئة والصحة العامة"، وستقوم الوزارة لاحقا باعلان اسماء تلك الشركات بعد اتمام الاجراءات الصارمة بحقها وفق القانون"، مبينا ان "الفرق البيئية تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المواقع والانشطة النفطية لتلك الشركات للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني لها".يشار الى ان البصرة تعد من أكبر المحافظات العراقية في ضمها لحقول النفط وتعاني من مشاكل بيئية كبيرة، حيث تشهد إنتاج نفطي كبير وحرق الغاز المصاحب في عملية الاستخراج وما تخلفه العمليات الإنتاجية للمشروعاتِ النفطية من أضرارٍ بالغة الأثر على المواطنين.