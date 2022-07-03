الصدر يدعو لاقامة صلاة جمعة موحدة - عاجل

وقال الصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، "أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات ((اسعوا الى ذكر الله)) وذروا الدنيا".وتابع، "فهذه دعوة مني خالصة لله سبحانه وتعالى بأن نعود إلى (أيام الله) تعالى وذلك بإقامة صلاة جمعة موحدة لعموم صلوات الجمعة في العراق مع بقاء الصلوات قدر الإمكان، وذلك في مدينة الصدر في ذكرى اقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الوالد (قدس) بعد ان أقامها أمير المؤمنين علي (عليه السلام)".وأكمل الصدر، "وذلك تطبيقاً لما قال (قُدِّسَ سِرُّه):- استمروا على صلاة الجمعة… والتي ضحى من أجلها وأجل إعلاء كلمة الله العليا بدمه ودم أولاده وأرجع المجتمع إلى طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت صلاة الجمعة سلاحاً فعالاً لذلك".ودعا "العراقيون إلى إقامتها موحدة في مدينة الصدر في الخامس عشر من ذي الحجة الحرام المصادف ليوم الخامس عشر من شهر تموز… ولا تهابوا حراً أو صعوبة… فالله حاميكم ومؤيدكم… وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم… وسيبعد عنكم الشيطان والفساد والظلم كما أبعد عنكم الهدام من قبل… فلا تقصروا في ذلك لعلكم تفلحون".