اللجنة العليا توجه عقوبة "صارمة" للموظفين غير الملقحين – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة تعد الموظف غير الملقح ضد كورونا غائباً بدون راتب.



وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرسمية، ان "الفقرة (7) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (16 لسنة 2021) الواردة ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة بالإجراءات الوقائية للحد من فايروس كورونا، نصت على عدم السماح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة بالمراجعين والتجمعات البشرية الكبيرة، كـ (دائرة التقاعد، ومديريات المرور، ومديريات الجوازات، ومديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها)".

واضاف ان "الفقرة تضمنت ايضا عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام في حال (عدم وجود ما يثبت خلوه من مرض (كوفيد – 19) بنتيجة فحص سالب بـ (PCR) قد أجري خلال أسبوع)، أو (عدم وجود ما يثبت تلقيه لقاح (كوفيد – 19) وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات ومتابعة منسوبيها، وعد الموظف المخالف غائباً بدون راتب)".