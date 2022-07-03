الزاملي يعلق بعد اختيار مدينة الصدر لـ"الصلاة الموحدة"

وقال الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مدينة الصدر ،مدينة الشهداء والمُضحين ، قلعة الصمود والثائرين ومعقل آل الصدر الكرام ، اختيارنا من قبل السيد الصدر بإقامة الصلاة الموحدة فيها ماهو إلا شرفٌ وتكريم لهذه المدينة المُجاهدة ، فأهلاً وسهلاً بكل المُصلّين المُخلصين ، وقلوبنا قبل منازلنا مفتوحة لكم".وكان قد دعا الصدر، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.