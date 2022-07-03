احصائية جديدة بعدد إصابات ووفيات الكوليرا والحمى النزفية

وقال متحدث الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل 21 إصابة جديدة بالكوليرا، موزعة: (10 في كركوك، 7 في ذي قار، 2 في بغداد / الرصافة، 1 في بغداد / الكرخ، 1 في واسط)"، مشيراً إلى أن مجموع الإصابات بلغ 260 إصابة مؤكدة بينها حالتي وفاة في بغداد وكركوك.وأكد، أن "الوزارة مستعدة للتعامل مع هذا المستجد، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والنظافة".وبشأن الحمى النزفية، أوضح البدر، أنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة، بينها حالتي وفاة"، لافتاً إلى أن الحالات المؤكدة بلغت 230 حالة بينها 21 وفاة.