بالفيديو.. سيارة وزير الصناعة تثير موجة انتقاد بمواقع التواصل

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن تصميم سيارة وزير الصناعة منهل الخباز من الداخل، الامر الذي اثار موجة انتقاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق.