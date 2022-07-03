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بالفيديو.. سيارة وزير الصناعة تثير موجة انتقاد بمواقع التواصل
محليات
2022-07-03 | 14:53
بالفيديو.. سيارة وزير الصناعة تثير موجة انتقاد بمواقع التواصل
المصدر:
السومرية نيوز
13,720 مشاهدة
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن تصميم سيارة وزير الصناعة منهل الخباز من الداخل، الامر الذي اثار موجة انتقاد.
التفاصيل في الفيديو المرفق.
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