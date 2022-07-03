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محكمة دولية تمهل "الملاحة الجوية" 30 يوماً لحضور جلسة قضية "سيركو"

محليات

2022-07-03 | 16:11
محكمة دولية تمهل "الملاحة الجوية" 30 يوماً لحضور جلسة قضية "سيركو"
1,370 مشاهدة

امهلت محكمة التحكيم الدولي، الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق 30 يوماً لحضور جلسة التحكيم الخاصة بالقضية المقامة من قبل شركة سيركو.

وقالت مصادر مطلعة، إن "محكمة التحكيم الدولي ICC التي مقرها في لندن/ المملكة المتحدة طالبت برسالتها التي ارسلتها الى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بتعيين ممثل عنها لحضور جلسات التحكيم والاستجابة لذلك خلال 30 ثلاثون يوماً وخلاف ذلك ستقوم هيئة المحكمة بتعيين محكم ينوب عن الشركة اعلاه لحضور جلسات التحكيم الخاصة بالقضية المقامة من قبل شركة سيركو ضد الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية".
 
وأضافت المصادر أن "ذلك يأتي نتيجة عدم التزام الاخيرة ببنود العقد رقم (2) لسنة 2021 والمبرم بين الطرفين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (286) لسنة 2021".
 
وأكد خبراء قانونيين أن "موقف وزارة النقل من هذه القضية موقف ضعيف وسيؤدي الى خسارة الحكومة العراقية مبالغ طائلة تقدر بملايين الدوارات نتيجة عدم التزام وزارة النقل بقرار مجلس الوزراء ودفع شركة شركة سيركو باللجوء الى التحكيم من دون اتباع اي اجراءات لحل الموضوع بطرق ودية لتفادي الخسائرالمادية التي ستلحق بالمال العام".
 
وعلى صعيد متصل، أفاد مصدرمطلع في وزارة النقل أن "السبب الرئيس لهذه الازمة ولجوء شركة سيركو الى التحكيم الدولي هو التدخلات المستمرة لوزير النقل ومستشارة الوزير".
 
واضاف المصدر ان "مكتب رئيس الوزراء في وقت سابق قد حمل المسؤولية عن هذا الموضوع الى كل من وزير النقل ومدير عام الشركة ومجلس ادارتها".
 
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