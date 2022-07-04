الكاظمي يوجه محافظة بابل بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الكاظمي "وجه محافظة بابل، بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه التي أعدتها وزارة الموارد المائية؛ لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل الشحة المائية".وأضاف البيان، أن "التوجيه، جاء بناءًا على ما عرضه وزير الموارد المائية بشكل طارئ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتأريخ 2/7/2022".