محافظة عراقية تطلق رابط التقديم على الألف درجة وظيفية - عاجل

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التسجيل يكون عبر الرابط أدناه حصراً"، مؤكدا أنه "سيكون مجاني ويتم بطريقة سلسة وبسيطة عبر الهواتف".وصوَّت مجلس النواب الشهر الماضي، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.وبحسب كتاب اعمام المالية للوزارات كافة، طالبتها بتزويدها بـ"جدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر".للدخول على الرابط،