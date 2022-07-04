توجيه جديد من الصدر بشأن الصلاة الموحدة - عاجل

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير أكد على إيلاء أهمية خاصة لهذا التجمع الذي يذكّر بأيام الله ويدعو الى إعلاء كلمته ونبذ كل أشكال الظلم، ولما للذكرى من ارتباط وثيق في ضمير الشعب العراقي كونها وصية والده السيد محمد الصدر".وأضاف البيان، ان "الصدر أوصى بوصايا تخص إحياء المناسبة سيتم إعلانها لاحقاً من خلال اللجنة المكلفة".وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر، وذلك في يوم الجمعة المصادف الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1443 الموافق الخامس عشر من شهر تموز 2022.