محافظة عراقية تقلص الدوام الرسمي - عاجل

ووجه محافظ كركوك راكان سعيد علي بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، بأن "يكون الدوام في عموم دوائر الدولة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر"، مبينا ان "كل حالة تأخر عن الحضور أو المغادرة قبل الموعد المحدد أعلاه تعتبر حالة غياب ويتم أخذ ما يقتضي بصددها في عموم دوائر الدولة.ودعا المحافظ "قسم التخطيط العام والهندسية واقسام وشعب المشاريع والتخطيط والمتابعة، العمل بنظام المناوبة أو الدوامين ولغاية الساعة السادسة عصراً لاكمال متطلبات خطة المشاريع لموازنة 2022 ومتطلبات مشاريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".