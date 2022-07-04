حجاج الانبار يكرمون رئيس بعثة الحج العراقية

وقالت هيئة الحج والعمرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشيخ المسعودي اجرى جولة ميدانية على البنايات التي يسكنها الحجاج العراقيين من مختلف المحافظات للأطمئنان على احوالهم والوقوف على متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم".واضافت انه "أكد على حرص الهيئة بتقديم أفضل الخدمات التي تليق بمكانه الحاج العراقي الكريم من سكن ونقل وإطعام وخدمات طبية على مدار اليوم بما يصب في راحتهم وسلامتهم".واشارت الهيئة الى ان "رئيس الهيئة حث كوادر ولجان الهيئة من الموظفين والمتعهدين والمرشدين على بذل اقصى طاقاتهم لخدمة الحجاج، خصوصا مع قرب ايام المشاعر المقدسة، حيث وفرت الهيئة افضل الحافلات الحديثة والمكيفة، بالاضافة الى أماكن المبيت المميزة في عرفة ومنى".