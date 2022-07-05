بعد انقطاع عشرين عاماً.. العودة للتنقيب في مدينة "آشور" الاثرية (صور)

وبحضور مفتش آثار وتراث صلاح الدين سالم عبدالله وكوادر مراقبية اثار الشرقاط .وقال المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات في بيان ورد للسومرية نيوز،أن"الهيئة العامة للآثار والتراث ابرمت مؤخرا عقدا للتنقيب مع جامعة ميونخ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .واشار شلغم الى أن" الزيارة تضمنت الاطلاع على أهم المعالم الاثرية في الموقع وطرح اهم المشاكل والمعوقات التي من شأنها عرقلة سير العمل الحقلي والعمل على تذليلها بغية نجاح الاعمال المستقبلية واعداد خطه لاعمال الصيانة للمعالم الاثرية المهمة لهذه المدينة .