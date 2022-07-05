اسرع حالة طلاق في كركوك تشعل منصات التواصل.. وجهات رسمية توضح

السومرية نيوز – كركوك

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده تسجيل اسرع حالة طلاق بعد ساعات من الزواج بسبب رفض العروس ركوب والدة العريس معهم بالسيارة، في محافظة كركوك، لكن سرعان ما نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية هذه الانباء.



- ان الخبر المتداول عاري عن الصحة ولا توجد هكذا حالة ضمن محافظة كركوك.

- الصورة المرفقة بالخبر تعود لحفل زفاف وليد مقداد مصري الجنسية نجم برنامج طيور الجنة. وقالت القسم في بيان ورد للسومرية ، "تناولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه (اسرع حالة طلاق بعد ساعات من زواج في محافظة كركوك) وبعد البحث عن الخبر المتداول وبالتنسيق مع قيادة شرطة كركوك تبين الآتي:- ان الخبر المتداول عاري عن الصحة ولا توجد هكذا حالة ضمن محافظة كركوك.- الصورة المرفقة بالخبر تعود لحفل زفاف وليد مقداد مصري الجنسية نجم برنامج طيور الجنة. وبسحب البيان، دعا قسم محاربة الشائعات الى "توخي الحيطة والحذر من تناول هكذا اخبار مجهولة المصدر للحد من انتشار الشائعات في المجتمع".

