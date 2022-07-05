انتشال جثة شاب قضى غرقاً في نهر الديوانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وحدة الغوص التابعة للشرطة النهرية في الديوانية، وحال تلقيها نداء من عمليات الشرطة انتقلت إلى محل الحادث وتمكنت من انتشال غريق يبلغ من العمر 16 عاما".وأضاف البيان، أن الغريق "كان يسبح لوحده في نهر الديوانية أسفل جسر الفرات، لذا نهيب بأولياء الأمور الانتباه ومنع أولادهم من الذهاب إلى الأنهار والبحيرات والمستنقعات المائية حفاظا على أرواحهم وحياتهم".