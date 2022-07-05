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بينهم مسؤولان بارزان.. ضبط 6 متهمين بالاستيلاء على الأراضي في نينوى

محليات

2022-07-05 | 06:59
بينهم مسؤولان بارزان.. ضبط 6 متهمين بالاستيلاء على الأراضي في نينوى
2,307 مشاهدة

السومرية نيوز - نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ بحق مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ بقرابة تسعة مليارات دينارٍ في نينوى.

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، قامت بضبط مسؤول إدارة الجمعيَّة، فضلاً عن اثنين من الأعضاء؛ لتجاوزهم على (41) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة، مُشيرةً إلى قيام المُتَّهمين بتقطيع الأراضي المُتجاوز عليها إلى(290) قطعة وبيعها إلى المُواطنين بـ(6,960,000,000) مليارات دينارٍ".

وأضاف البيان، أنَّ "ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على (12) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى (125) قطعة تمَّ بيعها بمبلغ (1,791,017,000) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المُديريَّة "بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّ تلك الصكوك البالغ مجموعها (42,103,110) مليون دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين، بحسب بيان النزاهة".

الدائرة أوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأعلنت هيئة النزاهة خلال العام الحالي عن ضبط 67 مُتَّهماً في عددٍ من جمعيَّات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (2000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ.
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