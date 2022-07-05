ضمنهم موظفي العقود.. إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

وذكر اعلام المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ملايين دينار، وخمسة مليون لموظفي العقود"، داعياً "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".وأضاف البيان أن "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".