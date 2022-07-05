النجف تحذف رابط التقديم على الألف درجة وظيفية وتنوه

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "سيتم يوم غد تنزيل الرابط بالإعلان عن (1000) درجة وظيفية لخريجي البكالوريوس والدبلوم لتعيينهم بصفة عقد لمحافظة النجف الاشرف، وحصريا على موقع المحافظ ماجد الوائلي و ديوان المحافظة و المواقع الرسمية".في السياق، بين مصدر من داخل الديوان لـ السومرية نيوز، إن "الرابط تخللته بعض المشكلات، والموقع لم يطلق رسمياً".وأضاف، "نحن بانتظار اجراء اللمسات الاخيرة من قبل المبرمجين وسيعلن لاحقا الرابط الرسمي".وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت محافظة النجف الاشرف، عن اطلاق المنصة الالكترونية للتقديم على الالف درجة وظيفية.