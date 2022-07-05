محافظة عراقية تحول الأجراء اليوميين إلى عقود

وقال مكتب الشعلان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "وجه بكتاب رسمي بتحويل الإجراء اليوميين في دوائر (الصحة، البلدية، البلديات، الماء، المجاري) الى موظفي عقود ضمن القرار ٣١٥".وأكد على الدائرة المالية والإدارية في ديوان المحافظة "متابعة إكمال كافة البيانات والمتعلقات الخاصة بالإجراء اليوميين في الدوائر آنفة الذكر لغرض إكمالها بأسرع مايمكن لأجل المصادقة عليها من وزارة المالية لتعديل مستحقاتهم المالية بحسب ضوابط القرار ٣١٥ ".