"المحافظة تحولت إلى ضيعات حزبية".. ضغوط لفرض المحاصصة في نينوى

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحسوبية والمحاصصة الحزبية وصلت الى الدرجات الدنيا في المناصب داخل محافظة نينوى نتيجة للضغوط والممارسات غير المهنية التي تمارسها تلك الأحزاب من خلال الضغط على محافظ نينوى لفرض أسماء غير مهنية لتولي تلك المناصب".وأضاف، أن "فرض الأسماء الحزبية وصلت الى مستوى رؤساء الاقسام والشعب في الدوائر الحكومية، حيث يتم تقديم أسماء بعيدة كل البعد عن المهنية ما يجعل عمل تلك المؤسسات في تراجع مستمر والضحية في النهاية المواطن البسيط".وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك "وقفة جادة من قبل رئيس الحكومة لمنع تلك التصرفات التي حولت من نينوى الى ضيعات حزبية ومحاصصاتية لهذا الطرف أو ذاك".