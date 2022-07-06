نقابة المهندسين تكسر حاجز الصمت وتحدد 14 مطلباً لانتشال مهنة "بناة العراق"

وذكرت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "النقابة بادرت إلى إطلاق جملة من النشاطات تهدف من خلالها الى مشاركة المهندسين الفعالة في النقاش والاقتراح و الضغط من اجل اعتماد قوانين إنمائية تكون على مستوى التحديات التي تواجهنا كمهندسين".وأضافت، أنه "استكمالا لهذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا جاءت هذه الوقفة من أجل إيصال المحاور التي تهم المهندسين الى المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية من اجل انقاذ المهنة الهندسية، وايجاد حلول عاجلة للزملاء المهندسين من الواقع المتردي، حيث أصبحت المهنة الهندسية تتذيل قائمة الوظائف في العراق وبات المهندس بلا عمل لذا فأن النقابة ومن مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية تطالب الحكومة و الجهات ذات العلاقة من اجل انقاذ المهنة الهندسية ورفع مستواها لتمكين المهندسين للمشاركة في بناء البلد بصورة صحيحة و فعالة و ذلك من خلال ما يلي:- تخصيص درجات وظيفية للزملاء المهندسين الخريجين.- تثبيت الزملاء المهندسين من العقود والأجور في الوزارات المختلفة على الملاك الدائم.- إقرار قانون حماية المهندس المقدم من قبل النقابة لحماية الزملاء المهندسين من الابتزاز والتهديد و تنظيم العمل الهندسي.- تعديل احتساب المخصصات الهندسية للزملاء المهندسين بصورة عادلة في جميع الوزارات.