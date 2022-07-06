لجنة الصدر تصل ذي قار.. اجتماعات امنية عاجلة

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وفد لجنة الصدر المكلف بالأشراف على صلاة الجمعة وصل مدينة الناصرية في محافظة ذي قار وأجرى عدداً من اللقاءات مع القيادات الامنية في المحافظة".وكان الصدر قد دعا في وقت سابق، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر وذلك يوم الجمعة المصادف 15 تموز، فيما شكل لجنة للأشراف عليها ضمت 7 أسماء أبرزها النائب الأول السابق لرئيس البرلمان حاكم الزاملي.