الحكم على مسؤولين في وزارتين بتهم الاختلاس - عاجل

السومرية نيوز - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قراري حكمٍ بحقِّ مسؤولين في وزارتي الصحَّة والدفاع، مُبيِّنةً قيامهما عمداً بارتكاب اختلاسٍ ومُخالفاتٍ لواجبات الوظيفة العامَّة.



دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّ "محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق المُفتِّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفة"، لافتةً إلى "قيام المُدان بالاحتفاظ بأوليَّات وكتب ومستندات تخصُّ مكتب المُفتِّش العام وعدم تسليمها بعد انتهاء فترة عمله وإقالته من منصبه".