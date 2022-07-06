ارتفاع جديد.. الصحة تعلن حصيلة "مقلقة" باصابات الكوليرا – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا، فيما بينت ان مجموع الإصابات تجاوز الـ200 إصابة.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا، حيث بلغ المجموع الكلي 208 إصابة وحالتي وفاة إثر الإصابة بالكوليرا".

واضاف البدر، أن "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي: (كركوك 106 إصابات، بغداد/ الرصافة 50 إصابة، ذي قار 19 إصابة، ديالى 11 حالة، السلمانية 10 حالات، المثنى 3 حالات، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء المقدسة، وإصابة واحدة في النجف الاشرف".

واوضح: "أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة".

وشدد على "الإلتزام بالإجراءات الوقائية والمتمثلة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام"، مؤكداً على "دور الجهات المسؤولة والمعنية بسلامة مياه الشرب والأغذية وشبكات الإسالة والصرف الصحي"، لافتا الى ان "مؤسسات الصحة جاهزة للتعامل مع هذه الأعداد ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية".