استثمار النجف تدعو الشركات السويدية للعمل في المحافظة

وقالت هيئة استثمار النجف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الهيئة استقبل السفير السويدي والوفد المرافق له وتم استعرض اهم المشاريع الاستثمارية في المحافظة وما تتمتع به المحافظة من مناخ جاذب للاستثمار ومشجع له من خلال كم ونوع المشاريع والاجازات الاستثمارية الممنوحة".واضافت ان "رئيس الهيئة اوضح للسفير رغبة المحافظة بجلب الشركات السويدية للعمل في المحافظة في مختلف القطاعات الاستثمارية منها، الصناعية والزراعية كذلك تم تزويده بكافة الفرص الحقيقية الموجودة في صحراء النجف من خلال دراسة مفصلة تم اعدادها كما اوضحنا له بتوفير فرصة استثمارية لانشاء معمل لتدوير النفايات في المحافظة".واشارت الهيئة الى ان "كيكو بين للوفد السويدي استعداد المحافظة لاستقبال وفد الشركات السويدية الراغبة بالاطلاع على واقع الاستثمار في المحافظة وضيافتهم لمدة (٥ ) ايام على نفقت وبضيافة الهيئة وحماية القوات الامنية كما تم ايجاز اهم المشاريع السكنية والسياحية في المحافظة".وبينت انه "تم اعطاء نبذه عن احتياج المحافظة للطاقة الكهربائية عن طريق انشاء مشاريع بالطاقة النظيفة".